Riparatore e manutentore di piccole imbarcazioni

Un aggiustatore meccanico nautico a Numana. Codice offerta 66342. CPI Ancona Email: [email protected] Pec: [email protected] Telefono: 0712137532. Descrizione rapporto lavoro: lavoro dipendente. Società cooperativa specializzata in attività di ormeggio, rimessaggio, assistenza e locazione, ricerca un operaio addettoa alla riparazione e alla manutenzione di piccole imbarcazioni (5-15 metri), addettoa all’ormeggio. Sede: Numana. Si richiede: preferibile esperienza pregressa nell’ambito della cantieristica navale e dei servizi portuali, esperienza come verniciatore (preferibile), patente b (automunitoa), disponibilità al lavoro nei giorni festivi. Tipologia contrattuale: tempo determinato (6 mesi), rinnovabile e trasformabile a tempo indeterminato. Orario di lavoro: tempo pieno (40 ore settimanali). Per candidarsi inviare il curriculum vitae all’indirizzo email [email protected] indicando nell’oggetto "cod. 66342 operaio navale".