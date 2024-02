Riparatore elettrodomestici per azienda di assistenza

Un riparatore di elettrodomestici. Data scadenza: 10/02/24. Codice offerta 6291/23. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Ancona. Email: centroimpiegoancona.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegoancona@emarche.it. Tel: 071/2137532. Lavoro: tirocinio. Azienda di Ancona del settore assistenza, vendita e riparazione di elettrodomestici ricerca 1 riparatore di elettrodomestici; titolo di studio: diploma a indirizzo tecnico o professionale, possesso della patente b e automunito, disponibilità a trasferte in ambito provinciale, preferibilmente residente nei comuni di Ancona e provincia. Tirocinio extracurriculare retribuito - durata 6 mesi - tempo pieno. N.b.: trattandosi di un percorso formativo, il candidato non deve aver svolto attività attinenti il profilo richiesto dal soggetto ospitante.