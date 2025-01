Riparazione urgente di una fognatura. Chiuso un tratto di via XXIX Settembre

Intervento per riparare la fognatura in via XXIX Settembre ad Ancona. Il tratto resterà chiuso dalle ore 9 di oggi. Lo comunica la società Viva Servizi: il tratto di via XXIX Settembre interessato da chiusura è quello antistante la Banca d’Italia, a causa di lavori urgenti per riparare una condotta fognaria. "La temporanea modifica della viabilità verrà adottata dalle ore 9 - informa Viva Servizi - in modo da limitare i disagi per l’ingresso lavoro/scuole ed è stata concordata con l’amministrazione comunale di Ancona e con Conerobus. Non essendo stato possibile individuare la perdita sulla condotta con la strumentazione tecnica, sarà necessario eseguire dei sondaggi preventivi per cui - prosegue - i lavori potrebbero proseguire anche nella giornata di giovedì 16 gennaio. Viva Servizi si scusa per i possibili disagi confermando l’impegno a contenerli il più possibile".