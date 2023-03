Riparte il centro di aggregazione

Dopo sette anni di assenza torna il centro di aggregazione giovanile. Si chiama "Spazio Giovani" e si trova a Borghetto. I locali del nuovo Cag, reperiti dall’Amministrazione comunale, si trovano in Largo Ungaretti 12 e sono stati "rinnovati nelle dotazioni e per le attività proposte, pensando alle esigenze delle ragazze e dei ragazzi che ne usufruiranno" spiegano dalla giunta Cillo. Il centro è stato allestito anche grazie alle donazioni della famiglia Medi che dopo la scomparsa del conosciuto ingegner Paolo Medi ha voluto fare questo lascito alla comunità e in particolare ai giovani. "Le attività multidisciplinari del Cag – spiegano ancora - si svolgeranno il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19 in collaborazione con la Cooss Marche che ha in gestione il servizio. All’interno degli stessi locali, da dicembre scorso è attivo il servizio aiuto compiti il martedì e giovedì pomeriggio e il sabato mattina. L’Amministrazione comunale dà la possibilità di affittare, previa richiesta, questi locali per feste di compleanno e altre attività il sabato pomeriggio e la domenica. Il Cag – rimarcano - era un punto prioritario del programma dell’Amministrazione sempre sensibile alle esigenze dei giovani. Si riparte con questo servizio di cui la nostra comunità era priva dal 2016".