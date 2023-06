Riparte il viaggio di "Food&Drink" tra piatti e atmosfere del mondo

Riparte da Sassoferrato il viaggio di "Food&Drink" tra piatti e atmosfere del mondo. L’iniziativa promossa da Confartigianato Imprese di Ancona – Pesaro e Urbino per la sua prima tappa ha scelto il delizioso centro di Sassoferrato dove, per due giorni, domani e sabato si vivranno le atmosfere e si gusteranno i sapori del mondo. Grazie alla collaborazione con il Comune di Sassoferrato e il contributo della Camera di Commercio, l’iniziativa rende protagonisti bar, ristoranti e caffè per "valorizzare il centro storico rendendolo attrattivo per le famiglie e per i giovani". Un centro storico che nove mesi fa è stato messo in ginocchio dall’alluvione e che a poco a poco, grazie a tanti volontari e alla caparbietà tutta marchigiana, si sta riprendendo. Sono 15 i locali che hanno aderito all’iniziativa e che proporranno menù ispirati al Paese del mondo scelto in abbinamento e un allestimento a tema con i colori e atmosfere. Ad essere riproposto anche il contest fotografico: basterà scattare una foto del proprio aperitivocena e condividerla sul proprio profilo Instagram o Facebook usando #FoodDrinkSassoferrato23. La foto con più "like" vincerà un aperitivo per due persone in uno dei locali Food&Drink. "Questo appuntamento – spiega Marco Pierpaoli, segretario di Confartigianato Ancona accanto al sindaco Maurizio Greci- per noi ha un grande valore anche simbolico e di vicinanza a quelle che sono le località dell’entroterra. Fondamentale per la sua realizzazione è la sinergia e il dialogo con le amministrazioni locali".