Riparte la stagione del Teatro Pirata: tanti eventi per ragazzi e famiglie

Con il nuovo anno riparte la 40esima stagione per ragazzi del Teatro Giovani Teatro Pirata. Per oltre due mesi si susseguiranno spettacoli ed eventi dedicati a famiglie e scuole. Si parte domenica (ore 17) al Teatro Pergolesi di Jesi con ‘Balloon Adventures’ di e con Andrea Meroni e Fabio Lucignano della compagnia Collettivo Clown: uno spettacolo comico e poetico con protagonisti due clown e le loro giocolerie. Domenica 21 all’Auditorium San Rocco di Senigallia il Teatro Giovani Teatro Pirata presenta ‘Il gran circo dei burattini’. Dopo 800 repliche e 5 anni di stop torna in pista la formazione storica del Teatro Pirata. Nello stesso giorno al ‘Concordia’ di Cupramontana Armamaxa / Teatro Giovani Teatro Pirata propone ‘Robin Hood in La storia di Roberto di legno che colpiva sempre nel segno’, che sarà replicato il 3 marzo al Goldoni di Corinaldo.

Tre gli spettacoli domenica 28: ‘L’elefante smemorato e la papera ficcanaso’ della Compagnia Burambò al Teatro Valle di Chiaravalle (la magia delle marionette da tavolo e dei pupazzi animati con maestria e delicatezza); ‘Mago per svago’ del Teatro Giovani Teatro Pirata/L’Abile Teatro, al Teatro La Vittoria Ostra, divertente spettacolo di teatro-circo; ‘I bestiolini’ di Gek Tessaro al Teatro Gentile di Fabriano (spettacolo di Teatro Natura). Il 4 febbraio al Pergolesi di Jesi il Teatro Giovani Teatro Pirata proporrà ‘Il gran circo dei burattini’, mentre al Goldoni di Corinaldo La Baracca/Testoni Ragazzi presenterà ‘L’elefantino’, dal racconto di Kipling. Doppia proposta anche il 18: ‘I 4 musicanti di Brema. La vera leggenda del Rock’n’Roll!’ di Nata Teatro, al Misa di Arcevia, e ‘Il mondo di Oscar’ del Teatro Giovani Teatro Pirata nella Sala Margherita Hack di Castelbellino.

Il 25 la scelta sarà tra La Fenice di Senigallia, con ‘Legami’ del Teatro Giovani Teatro Pirata/L’Abile Teatro e il Teatro Mariani di Santa Maria Nuova con ‘Transylvania Circus’ del Teatro delle Dodici Lune. Il 3 marzo al Comunale di Montecarotto Pandemonium Teatro porterà in scena ‘I tre porcellini’, mentre il 10 si potranno vedere ‘Trame su misura’ di Giallo Mare Minimal all’Auditorium San Rocco di Senigallia e ‘Arrivi e partenze. Ovvero Storie in Valigia’ del Teatro Giovani Teatro Pirata a Cupramontana. Ritorno a Santa Maria Nuova l’8 marzo per ‘Storia di un no’ della Compagnia Arione De Falco. Infine il 17 marzo a Jesi ‘Hamelin’ della Factory Compagnia Transadriatica/Fondazione Sipario Toscana.