Ripartiamo dai giovani "Ora tutti si accorgono di noi"

Il movimento Ripartiamo dai Giovani e il suo candidato a sindaco, Marco Battino, inaugurano la sede nel cuore del Piano e prendono le distanze dal resto dello scenario politico cittadino: "Ci sono liste che parlano di giovani senza averne al loro interno, altre che improvvisamente si sono accorte degli universitari. Tutti rincorrono le nostre idee e proposte, oltre le ideologie. Il Piano? Chi dice che non ci sono problemi mente, la sicurezza è minacciata e il quartiere è stato abbandonato dalle istituzioni. Bene misure come l’ordinanza anti-alcol, ma poi bisogna fare i controlli sennò è tutto inutile".

Marco Battino ha le idee chiare sulle condizioni della città e sulla natura politica del suo gruppo politico si nasconde. Per quello che dice e come lo dice somiglia alla riedizione di un Movimento 5 Stelle in salsa anconetana anche per la presenza tra i sostenitori di figure uscite proprio dai Grillini.

A partire dal linguaggio: "Non abbiamo ideologie, il nostro modo di fare politica è diverso, così come fare campagna elettorale – aggiunge Battino, figlio di un docente della Politecnica delle Marche –: noi al mercato del Piano ci facciamo la spesa, non le foto con gli operatori commerciali. Dentro il nostro gruppo c’è gente di destra, di sinistra, dei grillini e di altre provenienze. Non chiediamo l’orientamento ideologico di nessuno perché siamo apolitici. Nessuno tra noi fa politica per mestiere, siamo puri sotto questo profilo. Come collocarci a livello istituzionale? Esiste l’opzione Gruppo Misto eventualmente".

L’attenzione torna alle imminenti amministrative: "Siamo partiti da poco, ma i feedback che riceviamo sono buoni e incoraggianti. Quantificare questo a livello di voti non saprei, ma crediamo di poter entrare in consiglio e portare la nostra voce, le nostre istanze dal mondo giovanile. La mia candidatura – dice Battino – è successiva alla formazione del gruppo e segue le richieste che ci arrivavano dalla gente del quartiere che non si sentiva rappresentata politicamente. Preferisco non commentare o polemizzare per quanto non fatto nel passato dalle giunte al governo, sebbene di critiche ce ne sarebbero tante da sollevare. Preferisco fare proposte, portare un vento nuovo e mostrare la nostra visione del futuro per Ancona".

Infine un commento sui competitor e un riferimento allo slogan usato da una lista di centrosinistra mutuato dal nome del gruppo di Battino: "Ho un ottimo rapporto con tutti. Lo slogan copiato? È stata una disattenzione credo, ma ancora attendiamo le scuse ufficiali".