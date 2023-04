Ripartiamo dai giovani Tutta la grinta di Battino

Depositata la lista dei candidati nella serata di venerdì, al via della campagna elettorale anche ‘Ripartiamo dai Giovani’. Il deposito delle firme e dell’elenco dei candidati a sostegno di Marco Battino che corre come sindaco alle amministrative del 14 e 15 maggio (eventuale ballottaggio il 28 e 29 maggio), è avvenuto in anticipo rispetto alla scadenza temporale fissata per ieri mattina alle 12. Un’operazione, quella di raccolta del materiale necessario per competere, filata via liscia: "Sono bastati pochi banchetti per raccogliere le firme necessarie alla presentazione della candidatura di ‘Ripartiamo dai Giovani’ _ si legge in una nota diffusa dal gruppo politico _ dimostrando grande entusiasmo per la vera alternativa alle storiche forze politiche anconetane. Ricordiamo che la nostra lista civica è autonoma e indipendente. Sono state più di 350 le firme raccolte a sostegno della candidatura dei 27 giovani candidati alla carica di consigliere comunale e di Marco Battino a quella di sindaco". Ecco l’elenco completo dei componenti la lista dei papabili consiglieri comunali: Francesco Itto, Francezca Salome Santos Domingo, Adriano Massaccesi, Alice Mezzetti, Francesco Andreani, Matteo Baldini, Benedetta Alessandrelli, Jacky ee Paul Lontoc, Sara Costabile, Filippo pernacchia, Francesco Versaci, Alyssa Jane Compra Lontoc, Matteo Leonetti, Alessio Arcagni, Angela Freddi, Jonah Galapon, Andrea Bartolotta, Sara Raponi, Alessandro Itto, Dorothy Ferrer, Paolo Francesco Sgroi, John Carlo Mercado, Mattia Burattini, Alessandro Frontini, Edoardo Violet, Maria Irene Ancora, Daniele Sergiacomi.