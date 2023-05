"Ripartiamo per migliorare ciò che è stato fatto"

Dopo sette mesi di commissariamento prefettizio, il paese il 14 e 15 maggio tornerà alle urne. Il sindaco caduto Tiziano Consoli, lista ‘Insieme per i cittadini’, tenta il bis. A sfidarlo Leonardo Guerro ex consigliere di opposizione con l’’Unione Progressista’ (M5s, Pd e alleanza Verdi-Sinistra).

Tiziano Consoli, qual è il problema più grande a Maiolati e come affrontarlo da sindaco? "Quello più grande, dopo la cessazione del canone della discarica, sarà il mantenimento di tutti gli standard quantitativi e qualitativi dei servizi che il Comune eroga ai cittadini e agli abitanti della Media Vallesina".

Le tre priorità?

"Ridare Centralità a questo Comune nella Media Vallesina con il mantenimento di tutti i servizi erogati. Riconsegnare gli spazi e dare valore all’associazionismo che ha subito pesanti colpi durante la fase commissariale. Abbattere il decremento demografico con azioni a sostegno delle nascite e famiglie ed incentivare la riattivazione di politiche di incremento urbanistico".

Che ricadute ci sono state per i cittadini a causa del commissariamento?

"Sono state pesanti: forte rallentamento del progetto Pinqua per la riqualificazione delle ex scuole elementari e medie, espulsione delle associazioni dai locali comunali. E poi il blocco pressochè totale della programmazione spontiniana verso il 2024 per i 250 anni dalla nascita di Gaspare Spontini e rallentamenti nei piani di manutenzione del verde e aree pubbliche".

Come risolvere il nodo degli spazi alle associazioni?

"Proponiamo, prima dei lavori per il l rifacimento della Casa delle Associazioni, la riallocazione delle stesse nei vecchi edifici in spazi cogestiti. La preparazione del 6001 durante la fase dei lavori e infine la riallocazione delle associazioni nei nuovi locali".

Maiolati Spontini è dotata di grandi strutture costruite grazie ai proventi della discarica ma oggi difficili da mantenere. Cosa fare?

"Le grandi strutture portano grandi spese di gestione. Dirimente rivedere il contratto di gestione calore per abbattere i costi sulle utenze, incentivare forme alternative di risparmio energetico sulle superfici comunali e rilanciare azioni a sostegno dell’incremento abitativo per evitare che le scuole diventino una bella cattedrale nel deserto".

Tra le ipotesi c’è quella di costruire l’impianto di trattamento rifiuti da spazzamento stradale e degli arenili a Maiolati nella zona della ex discarica, è favorevole?

"Ad oggi quell’ipotesi risulta molto distante e difficilmente realizzabile senza il gestore unico che sarebbe dovuto partire a gennaio 2023. Dirimente per noi effettuare i lavori di copertura della discarica per ridurre i costi di gestione".

Perché i cittadini dovrebbero votare lei e la sua lista?

"Perché è un progetto innovativo, moderno, concreto e giovane, il quale pone la centralità delle azioni sulla continuità e sul cambiamento. Abbiamo attratto oltre 7 milioni di euro per opere pubbliche, risistemato il bilancio, reperito risorse per il rifacimento della casa Natale di Spontini. Ripartiamo per completare e migliorare quanto già fatto".