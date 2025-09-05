Ripartiti i lavori della palestra dopo un anno

Palestra agli Archi, dopo oltre un anno finalmente ripartiti i lavori di completamento gestiti da Erap. L’intervento rientra nel progetto di riqualificazione denominato ‘Aud Archicittà’, dopo la sospensione causata da un incidente mortale in cantiere avvenuto a luglio 2024. Il cantiere è ripartito lunedì scorso e adesso il cronoprogramma prevede di completare la copertura a ottobre prossimo e l’intero impianto sportivo entro marzo 2026.

Il progetto complessivo, per un impegno di spesa di oltre 2,6 milioni di euro è stato finanziato da fondi ministeriali e fondi Erap Marche. Si tratta di un sistema integrato tra 5 interventi urbanistico-edilizi con l’obiettivo di ridurre la marginalizzazione e il degrado sociale, oltre al miglioramento della qualità urbana e alla riqualificazione ambientale e del tessuto sociale, secondo principi di sostenibilità ambientale ed energetica.

Tra gli interventi c’è il Social Lab (la cui inaugurazione è andata in scena con mezza giunta comunale nel novembre 2024, ma di fatto non è mai partito dopo la comunicazione dell’agibilità e l’assegnazione al comune stesso), 8 alloggi sociali di edilizia residenziale pubblica e, appunto, una palestra realizzata con struttura portante in legno lamellare che potrà ospitare attività di basket, pallavolo e non solo: "La ripartenza dei lavori della palestra dopo la conclusione di quelli degli alloggi è un’ottima notizia perché consente di fissare la conclusione di questo progetto così complesso" è il commento di Sergio Cinelli, presidente di Erap Marche.