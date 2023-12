Ripartono i lavori alla rotatoria, ma la strada vicina è un disastro

Dopo lo stop per problemi di natura burocratica, come promesso dal primo cittadino Simone Pugnaloni la scorsa settimana, ieri sono ripartiti i lavori alla rotatoria all’incrocio tra la statale 16 e la Sbrozzola a Osimo, di fronte al centro commerciale Cargopier, dopo la firma necessaria per la variante di progetto. Proprio per raggiungere quella struttura e i suoi negozi però è quasi impraticabile la strada che attraversa la vicina zona industriale, piena di buche nell’asfalto (nella foto) e transitata da camion ad ogni ora del giorno. Una situazione già lamentata da tanti automobilisti che non intendono rinunciare allo shopping. In molti, alla vista della strada, desistono, mentre altri continuano a praticarla per raggiungere quei negozi e sostenere l’economia locale, a patto che, dicono, i lavori procedano spediti e si recuperi il tempo perduto per vedere aperta la rotatoria per metà gennaio.

Il termine ultimo resta fissato al 14, tra circa un mese. Nessun varco sarà aperto lungo la statale, come prospettato all’inizio. Ha riaperto in queste ore poi il cimitero Maggiore che era stato chiuso in via precauzionale a causa del crollo di diversi alberi per il forte vento e oggi è prevista la messa in sicurezza del pino in bilico ai giardini di piazza Nuova con ripristino dei posteggi dell’adiacente piazza Gramsci che erano stati interdetti per motivi di sicurezza.