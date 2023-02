Ripascimento, 1500 tonnellate di materiale

Ripascimento della costa e delle spiagge a Portonovo, via libera per le varie fasi progettuali da parte del Comune. Come ormai atteso, quest’anno si procederà alle operazioni di salvaguardia del litorale della baia dopo cinque anni dall’ultimo intervento. Sarà un intervento complesso e diviso in vari segmenti operativi, ognuno dei quali giunti a uno stage ben preciso dell’iter progettuale, il tutto seguito dalla direzione Ambiente e Verde del Comune. Per quanto concerne l’intero ambito di Portonovo siamo al progetto di fattibilità tecnico ed economico, mentre per uno degli stralci, quello che riguarda la zona del ‘Molo’ siamo alla progettazione definitiva. In questo caso ci sono le risorse, oltre 200mila euro, finanziate come da regolamento dalla Regione e i lavori dovrebbero essere effettuati tra la fine di maggio e giugno prossimi. Come accennato in precedenza, il progetto complessivo del ripascimento di Portonovo è suddiviso in stralci. Oltre a quello appena ricordato che riguarda la sistemazione dell’arenile dal moletto alla falesia (oltre l’ex bar Ramona) ce ne sono altri quattro. Uno riguarda i lavori di livellamento del declivio naturale della parte di arenile all’altezza del pennello della falesia, tra Mezzavalle e il Molo; c’è poi il dragaggio della zona sottoflutto del moletto e la rifioritura della scogliera a sua protezione; il quarto stralcio riguarda la realizzazione di opere all’altezza delle ‘terrazze’ e del Fortino e infine c’è tutta la parte di costa e battigia che va dalla Torre alla chiesetta di Portonovo. Le mareggiate degli ultimi anni hanno prodotto molti cambiamenti a livello di protezione della costa, di scogliere e via discorrendo. Negli ultimi anni si è proceduto a interventi di sistemazione, quest’anno si passa a un nuovo rinascimento che dovrebbe durare poi nel tempo. L’intervento nella zona del molo è praticamente pronto, ricoprirà uno spazio lineare di quasi 400 metri fino al cosiddetto ‘pennello della falesia’ (un’opera a difesa della falesia stessa attraverso la posa di scogli protettivi), in una zona a fortissima erosione e perdita di sedimento. Per proteggere la riva ed evitare contatti con la falesia verrà applicata una pendenza dell’arenile del 4%. Per l’intervento è stato stabilito dai tecnici che il trasporto del materiale dal parcheggio a monte, scelto come deposito, fino all’arenile avverrà di notte, tra le 23,30 e le 4,30. L’opera richiederà di trasportare quasi 1500 tonnellate di materiale e serviranno nove giorni lavorativi.