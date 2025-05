Ripascimento, c’è una mozione

C’è grande necessità di tutelare il centro storico del Comune di Sirolo e l’erosione delle spiagge prive di scogliere. Per questo ieri il consigliere regionale di Forza Italia Mirko Bilò di Forza Italia ha presentato una mozione in Consiglio regionale che impegna il governatore a valutare la modifica del Piano di gestione integrata delle zone costiere nella parte degli interventi strutturali in cui stabilisce che non ne sono previsti per la falesia del Conero e ad avviare nel più breve tempo possibile il procedimento amministrativo per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio nella spiaggia San Michele-Sassi Neri, individuati dallo studio preliminare trasmesso dal Comune di Sirolo alla Regione Marche nell’aprile scorso. Consistono in un ripascimento associato alla collocazione di geocontenitori per la formazione di una duna a protezione della via di fuga dei bagnanti e della soprastante falesia posta ai piedi del centro abitato, stanziando direttamente 4 milioni e 400mila euro. Bilò è primo firmatario ma la mozione è stata sottoscritta anche dai consiglieri Jessica Marcozzi, Lindita Elezi, Marco Ausili, Simone Livi, Mirella Battistoni, Giacomo Rossi e Dino Latini.