Ripe, sabato torna la fiera del patrono

Sabato dalle 8,30 in piazza Leopardi a Ripe torna la fiera del patrono San Giovanni Paolo II. La kermesse, istituita nel 2022 in sostituzione di quella di San Pellegrino, in accordo con le autorità religiose, i commercianti e l’Amministrazione Comunale, rappresenta un elemento identificativo della Città di Trecastelli e della sua Comunità, nel mese di ottobre, in cui si celebrano i festeggiamenti del Santo Patrono San Giovanni Paolo II.

L’Amministrazione Comunale ringrazia il Parroco Don Paolo Campolucci per la messa a disposizione della struttura. Gli stand resteranno aperti anche la sera, una giornata di acquisti nella tradizionale cornice della pizza di Ripe dove gli stand resteranno aperti per tutta la giornata. Alle ore 15.30 avrà inizio ‘Ragazzi si gioca’, un pomeriggio speciale dedicato ai giochi da tavolo, di carte e di ruolo a cura dell’Associazione culturale ludico – ricreativa Terra Ludyca di Senigallia.

L’evento, organizzato dall’Amministrazione Comunale, pensato per bambini e ragazzi, si terrà nei locali della Scuola Arti e Mestieri, in Piazza Leopardi a Ripe, gentilmente messi a disposizione dall’Unità Pastorale Cinque Pani e Due Pesci. La presenza di tante bancarelle sarà occasione, per i visitatori, di incontrarsi e fare compere nella piacevole atmosfera che la Fiera riesce a creare.