Ripescaggi: il Brescia è il primo della lista In bilico c’è anche l’inizio dei campionati

Un altro passo verso la riammissione in serie B per il Brescia. Il Consiglio Federale ha ufficializzato che il club biancoazzurro è il primo avente diritto se il Tar del Lazio e il Consiglio di Stato confermeranno la bocciatura di almeno una tra Reggina e Lecco. In realtà nelle ultime ore il presidente della Figc Gabriele Gravina non ha avuto parole concilianti verso la società presieduta da Cellino. Prima, in un convegno, ha dichiarato che "a volte la cultura della sconfitta dovrebbe portare ad accettare diversamente i risultati. Pensare che ogni volta gli sconfitti attendano riammissioni o ripescaggi va contro lo sport e quei valori che vogliamo portare avanti anche per riavvicinare le famiglie allo stadio e al calcio. Faccio appello anche al buonsenso e alla collaborazione dei presidenti". Dopo il Consiglio Federale ha aggiunto: "L’integrazione degli organici dei campionati verrà fatta solo dopo i ricorsi. Sul possibile slittamento dell’inizio della B non c’è ancora nulla di certo. Di sicuro non cambieremo il format, entro il 29 agosto avremo tutti gli esiti dei ricorsi, ma dopo il pronunciamento del Tar c’è la possibilità di chiedere l’anticipazione del Consiglio di Stato (programmato appunto per il 29 agosto, ndr) considerando i motivi d’urgenza. Si può partire anche con X ed Y".

Per il Brescia quindi nella migliore delle ipotesi si profila un inizio di stagione di rincorsa, dovendo recuperare cammin facendo le partite. La squadra intanto domenica ha effettuato il primo test stagionale, seppellendo di gol (15) l’Oratorio San Michele Travagliato di Prima Categoria grazie alle doppiette di Olzer, Galazzi, Niemeijer, Garofalo, Bianchi e Van de Looi e ai singoli gol di Nuamah, Bisoli e Maccherini. Domani nuova uscita, sempre a Torbole Casaglia, con orario d’inizio alle 18, quando si alzerà l’asticella e l’avversaria sarà il Castegnato di serie D. Seguiranno poi le amichevoli con il Lumezzane e il Padova (squadre di serie C) in programma domenica prossima e mercoledi 2 agosto, il giorno in cui si esprimerà il Tar del Lazio sui ricorsi di Reggina e Lecco e forse si saprà anche qualcosa in più sul futuro del Brescia.

Per adesso il mercato rimane bloccato, anche perchè il presidente Cellino si è preso qualche giorno di vacanza in concomitanza con il suo compleanno che sarà venerdì.

Cristiano Tognoli