"Riprendiamoci il Comune", Monsano lancia la rivoluzione dell’ente

"No al pareggio di bilancio finanziario, sì al pareggio di bilancio sociale, ecologico e di genere, eliminando tutte le norme che oggi impediscono l’assunzione del personale, sì alla reinternalizzazione dei servizi pubblici a partire dall’acqua". Sono alcune delle proposte lanciate in municipio a Monsano dai promotori della campagna Riprendiamoci il Comune che ha presentato due leggi d’iniziativa popolare: la prima si prefigge una profonda riforma della finanza locale, la seconda proposta la socializzazione di Cassa Depositi e Prestiti "da trasformare in ente di diritto pubblico decentrato territorialmente". Tale proposta chiede anche di mettere a disposizione dei Comuni e delle comunità territoriali "le ingentissime risorse del risparmio postale (280 miliardi) come forma di finanziamento a tasso agevolato per gli investimenti dei Comuni decisi attraverso percorsi di partecipazione della comunità territoriale".

"E’ venuto il tempo di riappropriarci del ’comune’, ovvero di quello che a tutte e tutti appartiene, e di riprendersi il ‘Comune’, come luogo dell’interesse generale e della democrazia di prossimità" rimarcano i promotori tra cui il sindaco di Monsano, Tullio Bugari e Ruggero Fittaioli di Arci Marche. "Siamo a Monsano – spiegano ancora – perché questo Comune è tra i promotori dell’Associazione dei Comuni Virtuosi che sostengono la campagna che è stata proposta dalle tante associazioni attive a livello nazionale e locale". "Aggiungerei a queste proposte – evidenzia il sindaco Campelli – il rimborso dell’Iva ai Comuni".