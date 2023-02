Riprendono i lavori in A14 nei cantieri

Terminata la fase di maltempo lungo il versante adriatico, a partire da domani, sui tratti marchigiani e abruzzesi della A14 Bologna-Taranto saranno riattivati i cantieri di ammodernamento per consentire il completamento degli interventi già avviati, così come concordato al tavolo istituzionale tenuto nei giorni scorsi. Lo rende noto Asp, sottolineando che le opere saranno realizzate, laddove possibile, in fascia notturna per minimizzare gli impatti sul traffico. In particolare sul tratto compreso tra Pedaso e San Benedetto del Tronto, sarà avviata l’ultima fase di adeguamento alle normative europee e nazionali delle gallerie S. Basso, Cupramarittima, Acquarossa, S. Cipriano, Castello di Grottammare in direzione sud: gli interventi avranno termine il 19 febbraio. I