Riprese del film di Pascucci: scattano modifiche alla viabilità

Ciak si gira a Fabriano Il film del regista Alessio Pascucci, ‘Come crimini e misfatti’: divieti di sosta e modifiche alla viabilità da domani in centro. Il particolare domani le riprese saranno effettuate in prossimità della farmacia Monzali Cristalli: dalle 17 alle 5 di martedì. I divieti riguarderanno tutta piazza G. B. Miliani e via Miliani (tratto compreso tra il civico 1 e 15/A) nonché in corso della Repubblica. Lo stesso giorno, in alcuni lassi temporali il transito dei veicoli in piazza Miliani potrà essere interdetto tramite movieri.