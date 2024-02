"Ripristinate la scritta per Giulio Regeni"

Pubblicata su Change.org la petizione per ripristinare lo striscione affisso sulla facciata del Comune che chiedeva "Verità per Giulio Regeni". Era stato rimosso nel 2020, e ora, la petizione lanciata domenica è rivolta al sindaco e alla sua Giunta ed estesa all’intero consiglio comunale. "Lo scorso 25 gennaio 2024, alle ore 19.30, tanti cittadini di Senigallia si sono raccolti in Piazza Roma, sotto il Palazzo Comunale, per ricordare quel 25 gennaio di 8 anni fa, quando la famiglia Regeni alle 19.41 ricevette l’ultimo messaggio di Giulio, che poi venne ritrovato dopo 10 giorni abbandonato per strada, ucciso e con i segni di orribili torture. Quella presenza in piazza è stata anche il segno tangibile che una parte significativa della cittadinanza s non si rassegna al fatto che sia stato rimosso dalla facciata del Palazzo lo striscione che da tempo chiedeva di non ridurre l’attenzione sulla morte di Giulio". In 24 ore la petizione ha raccolto 103 firme, obiettivo 200. Una prima petizione era stata lanciata il 17 novembre 2020 ed aveva raccolto quasi 700 firme.