Ripristino dei danni per l’alluvione 2022: mappa degli interventi

Gli interventi riconosciuti dal Dipartimento della Protezione civile per il ripristino dei danni provocati dall’alluvione del settembre 2022 sono venti per due milioni e 800 mila euro. Ad Argignano cinque interventi per un milione e 137mila euro, ad Albacina tre per mezzo milione, a San Michele uno per frana per 292mila e 500 euro, a San Donato per dissesti stradali e smottamenti 80mila euro, a Moscano per dissesti stradali e frane 100mila euro, a Vallina e Bastia per dissesto diffuso della strada 180mila euro, a Campodonico per strada del cimitero 108mila euro, a Colle di Campodonico 35mila per dissesto scarpata, 45mila euro a Grotte per frana, a Bassano 30mila per smottamento strada e a Fabriano soldi la scuola dell’infanzia "Munari" (35mila), 95mila per la sede della Protezione civile, la casa di riposo San Biagio 90mila e l’infanzia "Santa Maria 35mila.