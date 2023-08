Ripristino dell'illuminazione a Castelfidardo: via al lavori di sistemazione

E’ partito il ripristino e la messa in sicurezza dei corpi illuminanti al parco del Monumento, un intervento reso necessario dagli atti di vandalismo di cui sono state oggetto anche le nuove lampade installate 2 anni fa. Entro la fine dell’estate saranno effettuati i lavori di ripristino di 37 lucine provvedendo alla rimozione dei vecchi apparati, alla posa del nuovo impianto e schermo in plexiglass. Si procederà alla messa in sicurezza di ulteriori 57 corpi illuminanti, incollaggio ed inserimento di nuovi tappi in inox. Per le aree verdi, è stata già completata nei giorni scorsi una serie di interventi coordinati dall’ufficio tecnico che migliorano la fruizione e modernizzano l’offerta dei giochi a beneficio dei bambini e delle famiglie. Al centro "Padre Severino" in zona Sant’Agostino sono stati collocati scivolo, altalena e molla, il parco di via Miliani, Comitato Badorlina, è ora dotato di una nuova altalena e a fine giugno erano state sistemate anche tutte le scale dello scivolo deteriorate dal tempo. Installato in via Volpi un modello di altalena a due posti di cui uno a "gabbia" per la sicurezza degli utenti più piccini e sistemato in via Perugia il tappeto antitrauma sotto lo scivolo nuovo.