"Ripudiata, il procedimento è legittimo"

Ripudiata dal marito, che ottiene lo stato civile di divorziato all’anagrafe del Comune di Ancona, per il legale dell’ex coniuge le pratiche fatte sono tutte regolari. "La ricostruzione della vicenda operata dai legali della moglie deve essere fortemente ridimensionata – spiega l’avvocato Pietro Sgarbi – visto che non è dato vedere alcuna violazione dei diritti fondamentali mentre appare del tutto legittimo l’operato dell’ufficio Anagrafe che non poteva esimersi dall’annotare l’atto di divorzio come richiestogli legittimamente dal mio assistito".

La donna, una bengalese residente da anni ad Ancona, si è affidata agli avvocati Andrea Nobili e Bernardo Becci per un ricorso che sarà discusso in Corte di Appello il 27 gennaio prossimo. Vuole far annullare la registrazione anagrafica al Comune di Ancona relativa al provvedimento straniero di divorzio chiesto dal marito, anche lui bengalese. "Il mio assistito – aggiunge l’avvocato Sgarbi – si trovava in Bangladesh quando ha esercitato il diritto di addivenire al divorzio secondo la legge del paese d’origine, diritto che aveva anche la moglie visto che la legislazione in Bangladesh non consentirebbe affatto la registrazione di un divorzio in assenza della prova documentale che il marito abbia delegato il suddetto potere alla moglie. L’esercizio del divorzio presuppone necessariamente un avviso alla coniuge tanto che il divorzio non potrebbe essere efficace prima di 90 giorni dalla suddetta notifica e mai in assenza di questa. Ad Ancona il mio assistito ha richiesto come era suo diritto l’annotazione nei registri dello stato civile dell’atto di divorzio regolarmente registrato in Bangladesh e legalizzato dall’ambasciata italiana. Inoltre versa una somma per la crescita del figlio regolarmente".

ma. ver.