"Ripudio divorzio islamico. Ora il ministero chiarisca"

La questione dell’annotazione all’anagrafe di un divorzio all’estero per ripudio islamico, la cui cancellazione è stata disposta dalla Corte d’appello di Ancona che ha accolto il ricorso di una donna bengalese, verrà portata dal sindaco di Ancona Daniele Silvetti, vice presidente vicario nazionale Anci, anche sul tavolo dell’Associazione dei Comuni, per una disamina approfondita. Della sentenza il Comune "prende atto" e "verrà eseguita dagli uffici non appena notificata". Resta però una questione tecnico-giuridica in sospeso, riguardante il doppio aspetto Stato Civile e Anagrafe, sulla quale l’amministrazione comunale auspica "un intervento chiarificatore del Ministero dell’Interno per uniformare il comportamento e le valutazioni di tutte le Anagrafi Nazionali". Finora, ricorda il Comune, "i principi relativi al rispetto dell’Ordine pubblico italiano sono stati applicati esclusivamente alla trascrivibilità nei registri dello Stato Civile italiano di atti dall’estero, come da art. 18 del Regolamento dello Stato Civile approvato con Dpr 396 del 2000, che prevede che ‘gli atti formati all’estero non possono essere trascritti se sono contrari all’ordine pubblico". È il provvedimento "applicato dall’ufficio di Stato Civile del Comune di Ancona", tanto che in questi registri "non vi è nessun atto trascritto o annotazioni riguardanti il matrimonio o il divorzio tra i due soggetti indicati nella sentenza". La pronuncia, scrive il Comune, "estende il divieto alla annotazione sullo Stato Civile nella scheda anagrafica dei cittadini stranieri (Regolamento Dpr 223 del 1989)".