Ripulito il murales per Roberto Mancini

Si chiamano leoni da tastiera, termine dispregiativo riferito agli utenti che utilizzano la rete per esprimere pensieri in modo aggressivo, insultando, offendendo, screditando: chi invece del computer usa lo spray potrebbe di diritto rientrare nella schiera, anonima e latrettanto agguerrita dei ‘leoni della bomboletta’. Gli stessi (sempre che il movimento non abbia generato nuovi proseliti) che a Jesi continuano ad accanirsi contro il murales di Roberto Mancini in Via del Prato, a due passi, dalla casa natia dell’ex c.t. della nazionale nonché dal campo di calcio di San Sebastiano dove il nostro ha mosso i primissimi passi da calciatore.

Realizzato all’indomani della vittoria agli europei 2021 (un po di fortuna, vabbè, mica una colpa) da due jesini dell’azienda Technicalz, Federico Zenobi e Nicola Canarecci, il murale è stato da subito fatto oggetto delle attenzioni dei soliti ignoti, scritte offensive, simboli osceni, una micidiale previsione purtroppo puntualmente avverata ‘non vinci neanche con Macedonia’ ecc ecc. Solidarietà e sdegno da parte della cittadinanza - chi ha detto che nessuno è profeta in patria - una bella ripulita e via. Almeno per un po’ di tempo.

Nelle ultime ore è arrivata la notizia del nuovo raid della banda della bomboletta: Federico e Nicola non si sono fatti pregare, qualche ora di certosino lavoro per restituire il sorriso al concittadino più famoso d’Italia e riportare il murale agli antichi splendori. In attesa del prossimo (speriamo di no) raid.

Gianni Angelucci