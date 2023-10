"Riqualificare l’ex sala di attesa bus"

"Riqualificare l’ex sala di attesa del bus di piazzale Matteotti". La richiesta arriva dal consigliere di opposizione Pino Pariano (nella foto). "La struttura, oramai senza più vetri alle finestre, con scritte sui muri e sporcizia ovunque, è diventata un water a cielo aperto – spiega Pariano –. E’ una vera e propria indecenza quella che si presenta alla vista del locale che, in passato, era adibito a sala di attesa per le persone che usufruivano degli autobus che arrivavano e partivano da piazzale Matteotti. Ormai inutilizzata da tantissimo tempo – incalza il consigliere di opposizione che segnala spesso situazioni critiche in città – la struttura è diventata un luogo di degrado dove qualcuno si diverte a lasciare immondizia e, cosa più grave, utilizzarla come water. Ecco perchè chiedo all’amministrazione comunale di attivarsi per riqualificare questo locale e, magari, darlo in gestione a qualche associazione di volontariato cittadina che possa utilizzarlo per le proprie attività".