Riqualificazione del campo Boario, la Caritas aumenta la solidarietà

Verso la riqualificazione del campo Boario per una comunità più solidale. Presentato ieri alla Caritas di Jesi il progetto "Spazio del Rjuso", partito grazie al contributo di Fondazione Cariverona (77mila euro), nell’ambito del bando RigenerAzioni a cui la Fondazione Centro Servizi Caritas di Jesi ha partecipato, insieme al Comune di Jesi ed alle associazioni JesiClean, Legambiente circolo Azzaruolo e Fondazione Marco Scarponi, in collaborazione con Orto del Sorriso e Comitato di Jesi della Croce Rossa. Un progetto biennale come spiegato dai promotori accanto agli assessori Alessandro Tesei e Loretta Fabrizi, il quale prevede tra l’altro la raccolta di mobilio usato da rigenerare e donare alle famiglie in difficoltà. Con i fondi sarà riqualificato un magazzino accanto al centro Ambiente del Boario di viale Don Minzoni, immobile che il Comune ha ceduto in comodato gratuito per cinque anni alla Caritas. Partirà il prossimo anno la riqualificazione dell’area del Campo Boario dove saranno poi organizzate anche iniziative di animazione e coinvolgimento della comunità che qui vive e trascorre il proprio tempo.