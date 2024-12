Riqualificazione del castello di Cerreto d’Esi: rinascita del borgo storico

Prosegue la riqualificazione del nostro castello. Nel cuore del centro storico, un’area da tempo lasciata vuota e priva di vita sta finalmente conoscendo una rinascita, grazie all’accesso ai fondi messi a disposizione dal Gal (Gruppo di Azione Locale).

Così il sindaco di Cerreto d’Esi David Grillini sugli interventi in corso nel suggestivo borgo che ha vissuto anni di degrado e abbandono. "Questo progetto – spiega il primo cittadino – rappresenta un momento importante per la comunità, un esempio concreto di come le risorse possano dare nuova linfa ai nostri borghi storici. Il vuoto urbano in questione era una ferita aperta nel tessuto storico della città, da anni un simbolo di degrado e abbandono".

I lavori in corso al momento hanno visto la creazione di due piccole piazze e di un giardino urbano con uno scivolo per bambini (foto), il tutto con "un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e all’integrazione architettonica".

"Sono stati utilizzati materiali locali e tecniche rispettose delle peculiarità storiche del luogo, per mantenere il legame con la tradizione e, al contempo, proiettare il borgo verso il futuro – spiega ancora il sindaco David Grillini in merito all’intervento –. Nel giardino, visto il periodo dell’anno, il terreno vegetale, previsto da progetto, sarà completato quando le condizioni climatiche saranno favorevoli.

Questa iniziativa non è solo un intervento urbanistico, ma un esempio di buona pratica, di come dei fondi possano essere utilizzati per valorizzare spazi storici, trasformando ciò che era in stato di abbandonato in un simbolo di rinascita e innovazione, non solo recuperando una parte della sua bellezza originaria, ma preparandosi a diventare un modello di rigenerazione urbana.

Un passo avanti per il nostro borgo – conclude il primo cittadino - che fa seguito alla recente sistemazione della rampa di ingresso, della ristrutturazione di parte del palazzo Malatesta e degli altri cantieri aperti come la "Fontana dei Delfini", un altro vuoto urbano, il palazzo comunale e presto anche la nostra torre Belisario con la porta di ingresso".

Tanti gli apprezzamenti che stanno arrivando in questi giorni da parte di numerosi cittadini. "Finalmente ritroveremo il piacere di passeggiare nel nostro bellissimo borgo" uno dei tanti commenti postati sui social network non appena il sindaco David Grillini ha postato via social alcune foto dell’intervento in corso.