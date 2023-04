"Riqualificazione del PalaGuerrieri, ripartenza all’insegna dello sport"

"Quella di domani (oggi, ndr) sarà una giornata molto importante per lo sport fabrianese. Presenteremo alla città, agli sportivi e ai tifosi, il progetto per la ristrutturazione del PalaGuerrieri, che rappresenta il primo traguardo conseguito per raggiungere l’obiettivo della sua riapertura". Così il sindaco Daniela Ghergo, a poche ore dall’assemblea prevista per oggi (ore 11.30) alla sala conferenze del Palazzo del Podestà. "Sarà presente con il suo staff – sottolinea il sindaco Daniela Ghergo – il progettista, architetto Roberto Buccione, che illustrerà gli aspetti tecnici dell’intervento di riqualificazione. Un lavoro, quello per ridare alla città il suo Palasport, iniziato subito dopo l’insediamento dell’amministrazione, lo scorso mese di agosto. A fine estate sono stati stanziati 150mila euro per l’incarico di progettazione della ristrutturazione dell’impianto e a settembre è stata presentata istanza al Ministero degli Interni per chiedere l’assegnazione di un contributo per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio per un importo di 3.010.000 euro oltre a 150mila euro di cofinanziamento per la progettazione. Il 25 novembre è stato conferito l’incarico professionale all’architetto Roberto Buccione dello studio Buccione Architects di Roma per eseguire la progettazione esecutiva dei lavori di ristrutturazione. La collaborazione con l’architetto Buccione che, da ex atleta olimpionico, si è fatto interprete di ciò che rappresenta per Fabriano e per le sue società sportive la mancanza del proprio Palasport – prosegue il sindaco – ci ha consentito di accelerare i tempi, nonostante le difficoltà subentrate e impreviste dopo il nostro insediamento. Ora – conclude il primo cittadino – possiamo mostrare i risultati del lavoro svolto, che ci consentirà di impostare i successivi step per la riqualificazione dell’impianto per riconsegnare alla città il suo ‘tempio dello sport’. Fabriano sta ripartendo, a cominciare dallo sport". La Regione ha stanziato 500mila euro per i lavori, ma mancherebbero all’appello ancora 2,5 milioni di euro necessari per completare l’intervento. L’incontro di stamattina a palazzo del Podestà sarà aperto a tutta la cittadinanza e agli sportivi. Sarà trasmesso anche in diretta streaming sul canale youtube del Comune di Fabriano. Del resto la riapertura del PalaGuerrieri è piuttosto attesa tra gli sportivi e non solo.