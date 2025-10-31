Gli speculatori
Cronaca"Riqualificazione dell’ex ospedale, presto una commissione dedicata"
31 ott 2025
SARA FERRERI
Cronaca
Masterplan da 95mila euro per valutare come riqualificare l’area dell’ex ospedale civile: l’opposizione torna all’attacco parlando di possibile danno erariale e chiedendo il dietrofront.

"Abbiamo chiesto al sindaco – spiegano da JesiAmo – di riesaminare la vicenda e di approfondirla, per accertare e verificare eventuali omissioni, irregolarità o comportamenti non propri, tali da poter esporre l’amministrazione comunale a conseguenze negative o pregiudizievoli, o da poter vedere configurare pure un danno erariale. E chiesto di congelare la relativa delibera di giunta per effettuare una presentazione e una discussione pubblica del progetto di Piano esistente, consegnato a maggio 2022 ad Asur Marche, ora Ast 2".

Una commissione consiliare specifica – replica il Comune –. "avrà ad oggetto l’iter di variante urbanistica per l’area dell’ex ospedale e il percorso partecipativo deciso dall’amministrazione. La seduta, voluta dalla maggioranza, è fissata per il 6 novembre, e sarà l’occasione per illustrare le modalità individuate per consentire alla cittadinanza tutta di rendersi protagonista nella definizione di un’area strategica. E per rinfrescare la memoria a qualcuno che oggi contesta il fatto che il percorso partecipativo debba essere propedeutico".

© Riproduzione riservata