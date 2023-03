Riqualificazione ex Enel, il Pd vuole chiarezza

di Silvia Santarelli

È scontro sulla riqualificazione delle ex Colonie Enel, l’immobile ribattezzato sul web come ‘nuovo ecomostro’. Nel botta e risposta tra il consigliere di ’Amo Senigallia’ Gennaro Campanile e l’assessore all’Urbanistica Gabriele Cameruccio si inserisce anche il Pd che chiede all’assessore di riferire in commissione. Il progetto prevede la realizzazione di 30 appartamenti, con metrature e caratteristiche differenti, mantenendo come unico elemento imprescindibile la valorizzazione dell’affaccio verso il mare. Prezzi quasi proibitivi. Si va dai 49 metri quadrati, due locali e un bagno, a 375mila euro, passando per 65 metri quadrati, con a disposizione due locali e due bagni a 450mila euro fino 76 metri quadrati, tre locali e due bagni a 475mila euro. Ma per chi non vuole badare a spese c’è l’appartamento da 80 metri quadrati con terrazze da 50 metri quadrati e bellissima vista sul mare al costo di 575mila euro. La data prevista per la consegna dell’immobile è il 31 dicembre del prossimo anno. "La variante avviata non incide affatto sulla riqualificazione del lungomare Da Vinci, già oggetto di convenzione a seguito della prima variante al Piano per la riqualificazione dell’area "ex Colonie Enel", adottata dalla giunta municipale e approvata dalla Giunta nel 2019, quando Campanile era assessore – spiega Cameruccio –. La proposta di variante non prevede lo stralcio di nessuna viabilità già approvata. Questa amministrazione chiarisce nuovamente inoltre, semmai ve ne fosse necessità, che nei progetti e nella documentazione il lungomare verrà riqualificato ma resterà carrabile e transitabile per i veicoli". A diventare pedonale dovrebbe invece essere il lungomare Marconi, come già anticipato la scorsa estate. Sulla riqualificazione a chiedere lumi è anche il capogruppo del Pd Dario Romano insieme ai gruppi consiliari di opposizione: "Tre giorni fa abbiamo richiesto al presidente Crivellini la convocazione della commissione urbanistica per discutere della variante al piano particolareggiato relativa alla riqualificazione delle Colonie ex Enel. Infatti, dall’atto di indirizzo approvato in giunta si evincerebbe che il progetto iniziale, con una vocazione turistico-ricettiva preponderante (70% del totale), sia stato di fatto gettato via a favore di una maggior quota residenziale. Il tutto senza informare in commissione o consiglio i consiglieri di questa azione, cosa che invece veniva puntualmente fatta in passato anche quando gli atti non erano di competenza diretta del consiglio. Chiediamo la convocazione della commissione alla presenza dell’assessore Cameruccio".