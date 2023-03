Riqualificazione quartiere Prato In mostra le idee degli studenti

Un passaggio sopraelevato fra la stazione ferroviaria e il quartiere Santa Maria del Piano. È solo una delle idee progettuali in mostra al consorzio agrario di viale Trieste dove si stanno confrontando varie categorie di cittadini del quartiere Prato con gli studenti dell’università Politecnica delle Marche. La mostra resterà aperta fino a venerdì dalle 17 alle 19. "Si tratta – spiega l’assessora ai lavori pubblici Valeria Melappioni – di un’interessante occasione per far dialogare il mondo universitario che è proiettato nel guardare avanti con le esigenze del presente quotidiano di chi il quartiere lo vive o vi lavora". Domani alle 17 al Consorzio Agrario, l’incontro aperto al pubblico "dove verrà illustrata la sintesi dei lavori svolti dai ragazzi – spiegano dall’amministrazione – con la restituzione dei risultati dei lavori partecipativi e dove sarà possibile ascoltare l’esperienza di Nasrin Mohiti Asli, uno dei sette professionisti del collettivo Orizzontale che da dieci anni promuove forme di interazione sociale attraverso un approccio inedito all’architettura". Con lui Mosè Ricci, docente di progettazione architettonica e dell’architettura.