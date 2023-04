Riqualificazione quartiere San Marco: al via i progetti

La giunta comunale osimana ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione di due dei quattro interventi inseriti nel Pinqua (Programma Innovativo nazionale per la qualità dell’abitare) finalizzati a migliorare l’accessibilità e la residenzialità nei centri storici con i fondi del Pnrr. Osimo aveva ottenuto quasi quattro milioni e mezzo per questi obiettivi. Risorse che saranno destinate alla riqualificazione del quartiere di San Marco, nell’area che si estende indicativamente da piazza Sant’Agostino al Foro Boario. Il primo intervento da due milioni e 550mila euro riguarda la ristrutturazione dell’immobile di via Santa Lucia inutilizzato da oltre 10 anni e che prima ospitava la scuola elementare. Il secondo da 400mila euro è sulla riqualificazione degli spazi comuni della vicina zona residenziale. Il terzo da un milione e 227 euro è per la riqualificazione dello spazio pubblico di piazza Giovanni XXIII e Foro Boario e il quarto è il recupero da 250mila euro di Porta Vaccaro. Nello specifico la ristrutturazione dell’immobile al civico 7 di via San Lucia prevede la realizzazione di una scuola media con annessa palestra nei due piani sottostrada e nel piano terra, mentre il primo e secondo piano dello stabile saranno trasformati in alloggi di edilizia residenziale pubblica, rispettando gli standard indicati nell’obiettivo del Pnrr di contrastare lo spopolamento dei centri storici.