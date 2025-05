"Risate di gioia" al Pergolesi: sul palco salgono Bucci e Sgrosso

Elena Bucci, ‘Premio Valeria Moriconi - Protagonista della scena 2024’ e Marco Sgrosso, chiudono oggi (ore 21) la stagione di prosa del Teatro Pergolesi di Jesi con l’emozionante ‘Risate di gioia’. Dedicato ai tanti mestieri del teatro di un tempo, lo spettacolo, nato da un’idea di Elena Bucci, che condivide drammaturgia e regia con Sgrosso, è ispirato alle opere ‘Il teatro all’antica italiana’ dell’attore Sergio Tofano e ‘Antologia del grande attore’ del regista Vito Pandolfi, ma anche ad autobiografie, biografie, epistolari e memorie, per un viaggio alla scoperta della moltitudine poetica e operosa che ha trascorso la vita dietro le quinte.

"Come erano gli spettacoli del passato? Quali le miserie e il fascino del teatro di un tempo? Come risuonavano le voci? E i gesti? Come si svolgevano le prove? Quale energia si sprigionava in quelle sale illuminate a candele o a gas, quando il teatro era un centro vibrante della vita sociale, culturale e politica delle comunità? - si chiede Elena Bucci -. In queste ed altre appassionate domande è racchiuso il senso di questo lavoro, ispirato a studi, saggi, documenti, biografie, autobiografie e lettere di gente di teatro. Come archeologi tra le rovine usiamo gli strumenti del teatro, medium che apre spazio e tempo, per evocare frammenti di un’arte tra le più fragili e tenaci e ritrovarne il battito. La notte di Capodanno, in un teatro abbandonato. che assomiglia a quello che anni fa riaprimmo con l’aiuto di molti, due attori senza nome e senza successo, innamorati del loro mestiere pur essendo solo due ‘comparsoni’ tra centinaia di altri, rimangono stregati. Immaginano di sentire i bisbigli e i sussurri di chi passò prima di loro. Alcuni antenati appaiono e se ne vanno, altri si fermano. Intravediamo personaggi famosi e dimenticati, primi attori, primedonne, servette, generici, portaceste, suggeritori, sentiamo la violenza della Prima Guerra Mondiale che chiuse i teatri e ne cambiò il volto, fino ad arrivare alle sfavillanti e amare luci del varietà e a coloro che per primi hanno fatto il salto verso il cinema. Entriamo in un mondo dove il legame tra il pubblico e la gente di teatro è forte, dove si illuminano le antiche radici di un patto. Cerchiamo suono, immagini e incanto di un patrimonio della tradizione che dimostra intatta la sua sovversiva e rivoluzionaria vitalità".