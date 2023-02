"Domattina (oggi, ndr) dieci classi dell’Istituto superiore Galileo Galilei, lungo viale del Lavoro sciopereranno perché dall’inizio dell’inverno sono al freddo, con i riscaldamenti inesistenti". L’annuncio della mobilitazione arriva da un rappresentante dei genitori, Michele Abiusi: "Nonostante gli interventi dei rappresentanti dei genitori delle varie classi, la situazione permane la medesima. Dalla dirigenza scolastica ci dicono che il riscaldamento dipende dalla provincia ma i nostri figli sono costretti ad andare a scuola con le coperte. Il problema si trascina da prima di Natale". Il dirigente Luigi Frati, da Taipei dove si trova per un concorso scientifico internazionale spiega: "Il riscaldamento viene gestito a livello provinciale da una ditta ed è funzionante. Qualche giorno fa vi era stata una piccola rottura ma subito risolta dai tecnici provinciali. La palazzina B è nuova ed appena ristrutturata e non ha problemi. Non ho ricevuto alcun reclamo dai genitori né dai rappresentanti degli studenti che mi hanno riferito di aver saputo di questo sciopero, ma hanno detto di non essere d’accordo". Il presidente della Provincia aggiunge che non ci sono problemi di riscaldamento, ma nei giorni scorsi erano arrivate segnalazioni di basse temperature.