Rischi e multe, ma c’è chi se ne frega

Il sentiero in disuso che dal Monte Conero conduce alla spiaggia delle Due Sorelle a Sirolo è interdetto al passaggio da anni. I controlli da parte degli agenti della municipale sono stati intensificati al Passo del Lupo soprattutto i sabati e le domeniche d’estate, anche quest’anno, e sono scattate anche multe fino a cento euro. La stagione estiva 2023 non ne ha ancora segnata una ma di soccorsi, per cadute e malori, da inizio se ne contano tre. In molti infatti, nonostante le ordinanze sindacali che nel tempo hanno stabilito il divieto di percorrenza del sentiero ritenuto pericoloso a causa della fragilità della falesia, continuano a trasgredirlo. Il sindaco Moschella è tra coloro che, più di tutti, porta avanti la "crociata" per impedire il passaggio nel tratto ora che è pericoloso.