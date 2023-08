Rischio caduta alberi a Fabriano: riapre la strada

"Nessun rischio caduta per gli alberi di tigli". Così ieri l’amministrazione comunale che ha stabilito la riapertura di via Don Riganelli. "Le verifiche tecniche di stabilità degli alberi di tiglio con valutazione delle condizioni biologiche e fitosanitarie, già programmate per questa mattina – spiegavano ieri mattina dalla giunta Ghergo -, non hanno evidenziato situazioni di criticità relative all’imminente rischio di cedimento di nessuno dei 40 alberi analizzati. Per tale ragione è stata disposta la riapertura al traffico veicolare e pedonale del tratto alberato di via Don Riganelli. A seguito dell’allerta meteo per vento forte diramata ieri dalla Protezione Civile per la giornata di lunedì e valida fino alle ore 24, e in considerazione del fatto che le verifiche della stabilità degli alberi erano già state programmate per la medesima giornata, in via precauzionale ieri sera era stata disposta la chiusura del tratto di strada anche ai veicoli. L’analisi della stabilità dei tigli analizzati è risultata rassicurante, non essendosi rilevate criticità relative all’imminente rischio di cedimento di nessuno degli alberi analizzati. E’ stato pertanto possibile disporre con celerità, al termine degli esami di valutazione del rischio la riapertura al traffico dell’intera via don Riganelli".

sa.fe.