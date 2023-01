Rischio esondazione, Mangialardi: "Si dica di chi sono le colpe"

"Resto basito davanti alle parole pronunciate da Olivetti dopo l’ennesima giornata di passione causata dall’innalzamento dei livelli del Misa" le parole del capogruppo del Pd Maurizio Mangialardi. L’attacco arriva dopo il rischio di esondazione di lunedì scorso: "Si dichiara preoccupato di come gli altri non fanno ciò che serve per il fiume, peccato che Olivetti dimentica di dire che gli ‘altri’ sono il governatore Francesco Acquaroli e l’assessore regionale alla Protezione civile Stefano Aguzzi, da lui fortemente sostenuti in campagna elettorale con la promessa che il centrodestra alla guida delle Marche avrebbe radicalmente cambiato la situazione".