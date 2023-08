"Rischio idrogeologico Assemblea per l’Esino"

Ha indetto un’assemblea pubblica per parlare di rischio idrogeologico del fiume Esino il consigliere comunale di opposizione Marco Baldassini. Si terrà giovedì alle 18.30 nei locali del circolo Arci "Cacciatori e Operai" di Villanova. "Occorre far chiarezza in merito alle responsabilità della Regione Marche, del consorzio di bonifica Marche e non ultimo dell’amministrazione comunale di Falconara Marittima, quest’ultima latitante dal 2018. Ho accolto da subito la richiesta dei capannari della località di Rocca Mare - afferma Baldassini - in merito alla necessità di affrontare la problematica legata al possibile rischio idrogeologico e alla possibile esondazione del fiume Esino che potrebbe mettere a rischio il complesso urbanizzato proprio nel quartiere di Rocca Priora, località Rocca Mare, nonché del quartiere di Fiumesino, i due quartieri che sono lungo gli argini nord e sud del fiume stesso. Durante l’incontro, saranno illustrate sia l’interrogazione consiliare che ho presentato a ottobre 2018, che la risposta data dagli uffici di cui diede lettura l’assessore all’ambiente e lavori pubblici, Valentina Barchiesi".

E "oggi sembrano siano arrivate ordinanze di demolizione e di sgombero dei capanni al mare alla Rocca a firma del riconfermato sindaco Signorini, lo stesso che fece parte per 10 anni della precedente giunta Brandoni e che governa la città da oltre 5 anni e che ad oggi non sembra si sia interessata alla cosa sia per la salvaguardia del territorio comunale dal rischio esondazione sia per la regolarizzazione del Villaggio Bianco e Isola Blu che sono presenti da oltre 50 anni". Carte alla mano aggiunge: "C’era un progetto ed un finanziamento da parte della Regione Marche già dal 2018 e nulla è stato fatto, anzi sembra che la sindaca e la sua prima giunta non si siano neanche accorti che i fondi stanziati sono stati destinati altrove".

si.sa.