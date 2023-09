"Rischio idrogeologico, il Piano è un miraggio"

"L’applicazione di un Piano generale di mitigazione del rischio idrogeologico è ancora un miraggio". È quanto scrivono i comitati e volontari promotori dell’Accertamento Popolare sulle condizioni del fiume Misa-Nevola, nel Senigalliese, che il 16 settembre ha conosciuto la seconda tappa dalla banchina di Levante del porto di Senigallia al Ponte II giugno: "Abbiamo bisogno di pianificare e programmare a sistema e su ampia scala adeguate azioni di mitigazione del rischio, con l’obiettivo di ridurne le cause e, contemporaneamente, - affermano i comitati e cittadini promotoridell’iniziativa - garantire la tutela e la salvaguardia dell’ecosistema fiume. A ciò si aggiunge l’urgenza di formulare un adeguato piano di emergenza per l’allontanamento della popolazione in caso di necessità".

I Comitati avevano lamentato sabato, durante il loro breve presidio sul ponte 2 degli Angeli, con tanto di cartelloni e megafoni, la mancata condivisione con gli Enti: "Abbiamo bisogno di rendere gli abitanti partecipi di questo complesso processo, - proseguono - coniugando sapere locale e scientifico, unendo l’esperienza di chi vive e lavora nella valle e lo sguardo di chi progetta e amministra. Per questo riteniamo fondamentale riattivare il Contratto di Fiume che ha già visto, in passato, il coinvolgimento di numerosi dei comitati locali operativi sul territorio sin dal (non tanto) lontano 2014. La persistente mancanza di chiarezza non fa che acuire la vulnerabilità degli abitanti della valle del Misa-Nevola. Una vulnerabilità che nel 2022 - ricordano in conclusione i promotori dell’Accertamento - ha comportato ben 13 morti e centinaia di feriti e che si è sommata agli innumerevoli danni ai beni mobili e immobili".

Una condivisione che l’Amministrazione comunale appoggia pienamente, sabato alle 21 è infatti in programma a San Rocco un incontro promosso dalL’Associazione di Promozione Sociale Novum, con la collaborazione del sindaco di Senigallia Massimo Olivetti, dell’assessore all’Ambiente di Senigallia Elena Campagnolo, degli ingegneri Giuseppe di Meglio, Massimo Gennaro e Paolo Landi e dei vari comitati per discutere sul tema riguardante la barra alla foce del Misa e sua correlazione con la banchina di levante del canale del fiume Misa e della funzionalità del collegamento contro corrente della 3a darsena portuale con il Misa e degli scolmatori previsti dal P.r.p esistente prima del 2001.