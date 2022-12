"Rischio segnalato già da diversi mesi"

Il movimento del terreno su via Ascoli Piceno e l’inclinazione dei pini secolari che si trovano nell’area condominiale dove lunedì è crollato l’albero sulla strada erano stati segnalati da mesi da una residente della via che abita al numero 185, vicino al semaforo dell’incrocio che porta a piazzale Camerino. "Io parcheggio proprio da quel lato della strada – ha spiegato Vania Romagnoli – e avevo visto, già ad agosto, che gli alberi si stavano abbassando troppo così ho scritto una mail all’ufficio edilizia del Comune per segnalare il problema perché immaginavo che prima o poi sarebbe successo qualcosa. Avevano protocollato tutto ma di interventi non ne sono stati fatti. Adesso vorremo sapere come fare per gli altri due alberi, che sono come quello caduto". La residente ieri mattina ha chiesto ai vigili urbani che sono intervenuti durante l’operazione di pulizia della strada da parte di una ditta incaricata dall’Erap per portare via i grossi pezzi di tronco tagliati e rimasti sull’asfalto.

Lunedì sera si è accorta del crollo dopo aver visto passare diversi lampeggianti lungo la via. "Lì per lì ho pensato che c’era stato un incidente stradale perché questa è una via dove molti corrono ma poi, quando sono uscita di sotto ho visto l’albero a terra e mi sono detta, tra me e me, ecco lo sapevo, doveva succedere. La mia auto era subito dopo la Ford che ha avuto il tettino sfondato. Non ha riportato danni per fortuna. I vigili de fuoco me l’hanno fatta spostare per operare meglio. Adesso vorremmo avere la tranquillità che anche gli altri alberi siano messi in sicurezza".

ma. ver.