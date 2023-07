Risonanza? A Rimini "Il costo del ticket contro i 140 euro chiesti dal privato"

"Nessun posto per una risonanza magnetica lombo sacrale da effettuare entro 60 giorni, nonostante l’inserimento nella lista di pre-appuntamento. Privatamente avrebbe potuto farla in pochi giorni ma spendendo 140 euro così ha chiamato l’Emilia Romagna che ha fornito in pochi giorni la risonanza magnetica in regime di sistema sanitario nazionale, pagando soltanto il ticket".

Jesi-Rimini in treno andata e ritorno e Giancarlo Rotatori, spendendo meno di 50 euro compreso il viaggio, ha potuto finalmente effettuare nei giorni scorsi la tanto agognata risonanza magnetica. A raccontare l’odissea per scoprire le ragioni di un insistente dolore alla gamba è lo stesso pensionato jesino. "Il mio medico di famiglia in seguito agli esiti dell’ecodoppler agli arti inferiori effettuato il 10 maggio – ricostruisce Rotatori - ha deciso che era opportuno proseguire con gli accertamenti e mi ha prescritto una risonanza magnetica lombosacrale da svolgere entro 60 giorni. Ho provato dal 12 maggio per oltre un mese, ogni giorno a prenotare tramite Cup al telefono, allo sportello dell’ospedale Carlo Urbani e anche tramite sito ma non c’era alcun posto disponibile per quel tipo di prestazione in tutte le Marche. Il 17 giugno mi hanno detto di avermi inserito nelle liste di pre-appuntamento perché la prestazione risultava tra quelle monitorate dal Ministero e che sarei stato richiamato entro sette giorni. Ma dopo oltre 20 giorni, al 5 luglio non erano stato ancora chiamato. Dunque non capisco dove sia il monitoraggio e la tutela della salute. Mi hanno detto che invece privatamente avrei potuto fare quella risonanza in pochi giorni. Così ricordando del fatto che il decreto legislativo 124 del 1998 consente di richiedere il rimborso di quanto sostenuto privatamente, nel caso in cui il sistema sanitario non riesca ad ottemperare alla prestazione ho presentato relativa istanza all’Ast di Ancona. L’avevo già fatto a febbraio, allora con una semplice mail e in quel caso avevo risolto, ma ora è necessaria la Pec che io non ho, oppure si deve protocollare la richiesta ad Ancona. Ho fatto anche questo: ero intenzionato a fare così ma avrei dovuto anticipare 146 euro che di questi tempi visto il costo della vita così elevato non è poca cosa. Allora ho chiamato il Cup dell’Emilia Romagna e ho scoperto che lì la prestazione era disponibile in pochi giorni pagando un ticket di una trentina di euro". A spese però della Regione Marche che deve rimborsare alle altre regioni le prestazioni effettuate dai propri cittadini.

Sara Ferreri