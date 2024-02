"Risonanza da incubo: non ci sono le agende"

Ha un infortunio sul lavoro e viene ricoverato al Carlo Urbani. Il medico, viste alcune formazioni sospette, prescrive una risonanza alla gamba. Lui, non senza difficoltà e zoppicante, raggiunge il Cup dell’ospedale dove si sente dire che quella risonanza non è prenotabile. Attenzione: non che non ci sia posto in tutte le Marche, ma proprio che quel tipo di risonanza, non essendo tra le 69 prestazioni garantite dal sistema sanitario nazionale, non è prenotabile perché non ci sono le agende. Protagonista dell’odissea è un giovane jesino che ieri è si è rivolto al tribunale del Malato. "Ogni giorno siamo subissati di richieste – rimarca Pasquale Liguori, coordinatore del tribunale del Malato – di gente che viene messa in lista d’ pre-appuntamento solo per sentirsi richiamare e dire che non c’è posto in tutte le Marche. Il caso di stamattina è davvero assurdo: una persona dimessa dall’ospedale che riesce a camminare a stento e che si sente dire che per approfondire il problema è necessaria una risonanza che però non può prenotare. Per quel tipo di accertamento, l’unico che potrebbe farlo è lo specialista del reparto che evidentemente non lo sa. Nei giorni scorsi – aggiunge Liguori – la Regione ha avuto il coraggio di parlare di risultati raggiunti per l’abbattimento delle liste di attesa. Sarebbe stato meglio tacere e ammettere la resa sull’argomento. Vogliamo ricordare solo alcuni annunci altisonanti della Regione risalenti all’anno scorso. A luglio 2023, si è annunciata l’istituzione di una Unità di coordinamento aziendale per abbattere le liste di attesa, con riunioni settimanali. E sempre a luglio, l’assessore Filippo Saltamartini ha sostenuto che lui ogni mattina, appena sveglio, chiama il Cup per conoscere le prestazioni che mancano. Ad agosto 2023, la Regione ha annunciato uno stanziamento di 9 milioni per il recupero delle liste di attesa relative alle prestazioni ambulatoriali e agli interventi chirurgici. A settembre 2023, un roboante annuncio dell’assessore che ha assicurato prestazioni garantite a 9 cittadini su 10 e tutte nell’ambito provinciale dell’Ast di appartenenza. In realtà, come i cittadini hanno riscontrato, le liste di attesa non solo non sono state abbattute, ma sono diventate ancora più lunghe e penalizzanti per i cittadini della nostra regione. I nostri uffici e telefono sono quotidianamente interessati da richieste di cittadini che non riescono a prenotare nemmeno i controlli dopo un intervento oncologico".

Sara Ferreri