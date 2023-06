"Risonanza magnetica, impossibile prenotare l’esame: liste chiuse"

Impossibile. Prenotare una risonanza magnetica (nel caso specifico una RM alla colonna cervicale senza contrasto) non è cosa e non lo è in tutte le Marche. Le agende per prenotare l’esame con tanto di impegnativa medica sono chiuse e al momento non è dato sapere quando riapriranno. Non è questione di attendere mesi (o anni). A denunciare "il gravissimo disservizio del sistema sanitario regionale" è un paziente che inutilmente ha cercarto di prenotare l’esame diagnostico tramite il cup.

"L’operatrice era anche in imbarazzo nell’ammettere che non c’era la possibilità di prenotare una risonanza magnetica - racconta il paziente - non dico a Senigallia o nei dintorni ma in nessun ospedale della regione. Mi ha spiegato che non era questione di mesi o anni, non c’era proprio la possibilità di prenotare. Unica speranza, mi ha detto, quella di tentare la sorte di qualche disdetta chiamando a random il cup. E’ davvero una assurdità. E’ già di per sé inconcepibile attendere un anno e mezzo per una mammografia, ad esempio, ma non poter addirittura prenotare un esame non mi era mai capitato". Ovviamente la stessa prestazione, nelle stesse strutture ospedaliere del servizio sanitario marchigiano, pagando, viene erogata nel giro di una settimana.

"Mi hanno suggerito di provare con la libera professione - continua il paziente - e in questo caso magicamente, pagando la bellezza di 144 euro, il posto c’è in praticamente tutti gli ospedali. Ce n’era uno anche a Senigallia in sette giorni". Nel caso specifico il paziente in questione non aveva nell’impegnativa il carattere dell’urgenza ma anche per le impegnative con priorità la situazione non è migliore. Due settimane fa a non trovare posto per una ecografia addominale urgente (prestazine che dovrebbe essere erogata entro tre giorni) è stata una signora sempre di Senigallia.

"A seguito di una sospetta colica renale ho provato a prentorare una ecografia con urgenza - conferma la signora - al cup mi hanno detto che non c’erano disponibilità immediate ma che eventualmente si poteva provare a cercare posto fuori regione a Rimini. Ovviamente tra andare a Rimini e ricorrere a una struttura privata, mio malgrado ho dovuto optare per la seconda".