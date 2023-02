"Risonanza magnetica, impossibile prenotarla ad Ancona: vado in Romagna"

"Risonanza magnetica, impossibile prenotarla Il privato mi chiede 440 euro, vado in Romagna"

di Pierfrancesco Curzi "La risonanza magnetica? La prestazione non è prenotabile in alcuna struttura ospedaliera e sanitaria delle Marche". Sembra di essere tornati nel periodo immediatamente successivo all’ondata iniziale di Covid, quando gli ospedali avevano subìto una rivoluzione interna provocando una dilatazione di tutte le visite e della diagnostica. In realtà siamo a tre anni dalla pandemia eppure i centri regionali della salute sono nelle stesse, pessime condizioni dell’epoca. I tempi di attesa non sono lunghi, ma inesistenti. Quanto riferito all’inizio è la storia capitata a un pensionato anconetano a cui la sua dottoressa di famiglia aveva prescritto una risonanza magnetica al polso e al braccio per una delicata problematica. L’uomo, un anconetano di 79 anni, si è rivolto al Cup regionale, il centro unico di prenotazione e si è sentito rispondere così dall’operatore: "Non c’è un’agenda aperta per quella prenotazione, semplicemente la prestazione non si può fissare, né domani né tra un anno, a Torrette come a Urbino, Ascoli e via discorrendo. Provi con il privato convenzionato". E il pensionato l’ha fatto, ha seguito il consiglio della voce al telefono, ricevendo una vera doccia gelata dall’operatrice della clinica Villa Igea, privata convenzionata: "La prima seduta disponibile per il suo...