Risonanza magnetica, riaperte le liste d’attesa

Risonanza magnetica, riaperte le liste, messi a disposizione anche i posti riservati alle urgenze. Ormai si sa, con la carenza di disponibilità per eseguire esami diagnostici in tempi utili all’ospedale di Senigallia è praticamente impossibile, un disagio che porta i pazienti a prenotare in strutture private o a munirsi di pazienza, necessaria per chiamare ripetutamente il Cup in attesa che si liberi un posto o che qualcuno, visto i tempi di attesa, abbia già provveduto altrove lasciando così una disponibilità.

E se fino a qualche anno fa tutto questo era abbastanza frequente, a causa dell’attuale congiuntura economica, sempre più persone non possono permettersi di recarsi in strutture e pagamento. In questi giorni però, con la messa a disposizione di nuovi posti, è stato possibile prenotare un esame in tempi decenti. Un metodo già utilizzato per cercare di dare una risposta, nell’immediato, ad una richiesta che si fa sempre più frequente e pressante. Le urgenze saranno comunque garantite, al ‘Principe di Piemonte’ ci si sta infatti organizzando nei reparti per cercare di trovare una soluzione in modo da non arrecare disagi ai pazienti che sono riusciti a prenotare a discapito di chi necessita di un esame diagnostico in tempi brevissimi.

Intanto, come già avvenuto sia nel 2021 che nel 2022 sono stati tagliati più di dieci posti nel reparto di Medicina Generale per garantire le ferie al personale che, proprio a causa della carenza di medici e infermieri, quelli in servizio sono costretti a fare turni più lunghi, lasciando da parte ferie e riposi: c’è anche chi ha un cumulo di 400 ore da recuperare. Sanitari che spesso vengono presi di mira dai pazienti esasperati dalle lunghe attese per sottoporsi ad una visita, attese che si allungano anche al Pronto Soccorso dove la richiesta nei mesi estivi, per via dei numerosi turisti che arrivano in città, aumenta notevolmente nonostante il servizio di Guardia Medica Estiva che però è attivo solo in determinati orari. Per non parlare del week-end, quando complice la movida, molti giovani richiedono l’intervento dei sanitari e non sono da meno i tanti anziani e bambini che, in questi giorni, a causa del caldo hanno accusato malori e sono dovuti ricorrere a cure mediche immediate per evitare il peggio.

In aumento nei mesi estivi anche le richieste di soccorso dovute ad incidenti causati da un maggior numero di persone in circolazione.