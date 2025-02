"Risonanze magnetiche, stop alle prenotazioni"

"Continuano i disagi del cittadino che deve eseguire un accertamento o una visita: oltre alle lunghe liste di attesa, stamane (ieri, ndr) abbiamo ricevuto segnalazione che alcune risonanze magnetiche non si possono prenotare perché non sono stati aggiornati i relativi codici (pare che da gennaio 2025 sono stati modificati)". Lo denuncia Pasquale Liguori, presidente del Tribunale del malato di Jesi. "La cosa non è assolutamente tollerabile in quanto i pazienti che sono venuti da noi hanno necessità di fare la Rsm per confermare un’eventuale importante patologia. A fronte di ciò chiediamo alla Regione di intervenire con urgenza per la modifica di tutti i codici rettificati da gennaio. Oltre a ciò riceviamo sistematicamente – aggiunge – i casi di pazienti inseriti nella cosiddetta lista di presa in carico, ‘escamotage’ studiato dalla Regione per cui, per non dire al paziente che il posto non c’è, si dice al medesimo: ‘Ti prendiamo in carico e ti richiameremo per l’appuntamento’, poi però non vengono più chiamati". E conclude: "Nel frattempo Ars ha pubblicato i dati relativi al 2024 sulle liste di attesa che non rispondono assolutamente agli effettivi tempi che il paziente deve attendere".