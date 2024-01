’Risonanze. Missioni in musica’. Concerto per la Caritas

Una grande serata in musica al teatro Pergolesi per raccontare le missioni nei Paesi poveri in corso grazie a Caritas e altre associazioni di volontariato del territorio. Si intitola "Risonanze. missioni in musica" l’evento previsto per domenica (ore 21) al Pergolesi con l’Orchestra di Fiati "Insieme per gli Altri" diretta dal Maestro Gianpiero Ruggeri. "L’evento – hanno spiegato ieri il direttore Caritas Marco d’Aurizio e gli organizzatori - ha l’obiettivo di offrire alla cittadinanza una serata di musica, approfondimento culturale e conoscenza di diverse missioni nel mondo. A partire da quella che sta proseguendo in Ghana dove i nostri operatori hanno riaccompagnato Paul il ragazzo che non è riuscito a trovare la sua strada qui da noi, il gemellaggio con il Kenya della delegazione Caritas Marche, la missione in Amazonia a cura della Caritas Ancona e quella in Tanzania ‘Il battito che unisce’". Grazie a quest’ultima e alla generosità dei cittadini della Vallesina è stato costruito ed è già operativo da due anni un campus dove stanno studiando 400 ragazzi. L’ingresso al Pergolesi è libero senza prenotazione.