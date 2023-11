’Risonanze’ ospitato dall’Iis Galilei

L’Iis Galilei, con il patrocinio del Comune di Jesi, in collaborazione con il Patto cittadino per la lettura, ospita il programma di aggiornamento per studenti e docenti "Frammenti dal Novecento" dedicato, nella sua decima edizione, al tema "Risonanze". Tutti gli eventi si svolgono in presenza e sono prenotabili su https:iisgalileijesi.itf9. Nell’edizione 2023-24 F9 Lab si dedicherà al tema della "Risonanza come strumento che ognuno di noi ha per contrastare il ritmo accelerato ed eccessivamente performante della società contemporanea, per riscoprire un rapporto dialogico con la realtà che ci circonda". Ieri l’inizio e lunedì all’Iis Galilei gli studenti incontreranno la fotografa Francesca Tilio, presente a scuola per inaugurare la mostra fotografica nata a margine del laboratorio di arte, da circa tre anni attivo. Il 21 marzo sarà poi presente, a Jesi, la storica Benedetta Tobagi, vincitrice del premio Campiello.