"Risorgimarche anche ad Ancona"

Ci piacerebbe valorizzare i talenti musicali del nostro territorio organizzando un festival itinerante dedicato ad artisti emergenti, che prenda spunto da eventi regionali di respiro nazionale, come ad esempio il "RisorgiMarche". Parliamo di un evento dove l’arte convive con la bellezza del territorio e a impatto ambientale zero.

Le possibilità ci sono tutte: i sedici forti di Ancona aspettano che la politica li valorizzi anche in questo senso, ma anche gli abitati delle nostre frazioni potrebbero fungere da cornice ideale di una tale manifestazione.

Un festival sostenibile sia ambientalmente sia economicamente, consentirebbe alla città di porre le basi per un proprio evento a carattere annuale, ai tanti talenti anconetani di esibirsi davanti alla propria città e sarebbe in grado di attirare curiosi e turisti da ogni parte d’Italia.

Si potrebbe partire subito proponendo un gemellaggio con una delle tante iniziative già in essere in altri comuni della provincia e non.

Penso ad esempio all’Arcevia Jazz feast che da venticinque anni permette di ascoltare e suonare jazz e musica in libertà, al chiuso ed all’aperto in mezzo alla natura. La sua riuscita avrebbe ricadute benefiche importanti sui negozi di prossimità e su tutte le attività commerciali anconetane, valorizzando il brand Ancona anche come capoluogo, facendo tessuto con gli altri territori della Regione, rendendola attrattiva in chiave artistica così da invertire gli attuali flussi giovanili: attirare giovani artisti invece di respingerli.