Risparmiatori colpiti da crac bancari, aumento al 40% dell'indennizzo

Risparmiatori colpiti da crac bancari, arriva l’incremento al fondo di indennizzo. Il Parlamento ha approvato l’incremento dell’indennizzo dal 30 al 40%. A darne notizia è l’Adiconsum. "Un’importante novità per i risparmiatori – spiega Loredana Baldi – per la nostra regione in particolare il riferimento è a Banca delle Marche e Veneto Banca. Il Parlamento ha approvato l’incremento dell’indennizzo già percepito dagli azionisti. Il Fondo Indennizzo Risparmiatori era stato costituito per indennizzare gli azionisti ed obbligazionisti subordinati delle banche coinvolte in crisi bancarie, e presentando la prevista domanda aveva erogato un indennizzo forfettario agli aventi diritto, nella misura del 30% per gli azionisti e del 95% per gli obbligazionisti subordinati. Ora, ma soltanto per gli azionisti che hanno già percepito l’indennizzo del 30%, è stata deliberata l’erogazione di un ulteriore 10%, portando il risarcimento al 40%".

Per Adiconsum sarebbero decine di migliaia i risparmiatori della nostra regione coinvolti dal provvedimento. "L’integrazione verrà corrisposta in modo automatico – continua Baldi – sulla base delle risultanze istruttorie e dei dati già acquisiti dalla commissione tecnica. Ma attenzione, per tutti coloro per i quali il conto corrente è diverso rispetto a quello originariamente comunicato, sarà necessario trasmettere il nuovo iban, facendosi rilasciare l’apposita certificazione dal proprio istituto bancario. La trasmissione del nuovo iban dovrà essere effettuata attraverso il portale Fir, lo stesso utilizzato per la presentazione della domanda, entro il termine perentorio del 31 luglio 2023".